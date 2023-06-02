أمريكا توقف تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية

المصدر: رويترز

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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتوقف عن تزويد روسيا ببيانات عن الأسلحة النووية.

وأوضحت أنها لن تقوم بإمداد روسيا ببعض المعلومات المطلوبة بموجب معاهدة ستارت الجديدة للحد من الأسلحة، وذلك اعتباراً من أمس.

ولفتت إلى أن قرارها يشمل البيانات الخاصة بمواقع الصواريخ والقاذفات، مشيرةً إلى أن ذلك جاء رداً على ما اعتبرته واشنطن «انتهاكات مستمرة» من موسكو للمعاهدة.

وذكرت وزارة الخارجية، على موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة ستتوقف أيضاً عن تزويد روسيا بمعلومات عن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأمريكية العابرة للقارات والصواريخ التي تُطلق من الغواصات.

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