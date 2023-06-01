اليابان تسجل أعلى درجة حرارة في تاريخها

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، في بيان، اليوم، أن متوسط درجة الحرارة في اليابان في الثلاثة الأشهر من مارس حتى شهر مايو العام الجاري كان الأعلى منذ بدء التسجيل في عام 1898.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن البيان، أن متوسط درجة الحرارة كان أعلى بواقع 1.59 درجة مئوية من خط الأساس التاريخي لدرجة الحرارة خلال تلك الفترة.

وفي إشارة إلى الهواء البارد القادم من شمال اليابان الذي لا يتجه إلى الجنوب كسبب لذلك، قالت هيئة الأرصاد إن هذا أدى إلى أن يغطي الهواء الدافئ كل البلاد.

وبحسب بلومبرغ، سوف يسود طقس أكثر دفئاً أجزاء من اليابان في الأشهر الثلاثة المقبلة.

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