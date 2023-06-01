جونسون يسلم رسائل واتساب في زمن الجائحة للحكومة البريطانية

المصدر: رويترز

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أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أمس الأربعاء أن جونسون أعطى دفاتره ورسائله وقت الجائحة إلى الحكومة وحث المسؤولين على إحالتها إلى تحقيق مستقل بشأن كوفيد-19.

ويعارض مكتب مجلس الوزراء المسؤول عن الإشراف عن عمل الحكومة التحقيق حول ما إذا يجب عليه تسليم مستندات يعتبر أن لا علاقة لها بالتحقيق.

وقال المتحدث في بيان "كل مستندات بوريس جونسون، ومن بينها رسائل واتساب ودفاتره، التي طلبها تحقيق كوفيد سُلمت إلى مكتب مجلس الوزراء بالكامل وبدون تنقيح".

وأردف قائلا "يحث السيد جونسون مكتب مجلس الوزراء على سرعة الإفصاح عنها للتحقيق".

وبعدما سجلت بريطانيا واحدا من أكبر أعداد الوفيات بالعالم جراء جائحة كورونا، أمرت حكومة جونسون في 2021 بإجراء تحقيق بشأن استعداد البلاد فضلا عن استجابة قطاع الصحة العامة والاقتصاد.

ومع توقع إجراء انتخابات عامة العام المقبل، قد يكون الفحص التفصيلي لعملية اتخاذ القرار غير مريح سياسيا لكل من جونسون ورئيس الوزراء الحالي ريشي سوناك الذي كان وزيرا للمالية أثناء الجائحة.

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