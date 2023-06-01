«المنظمة البحرية»: تجارب بيونغ يانغ الصاروخية تهدد حركة الملاحة

المصدر: رويترز

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أبلغت عدة دول المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء أن اختبارات الصواريخ التي تجريها كوريا الشمالية تهدد سلامة الشحن التجاري في الممرات البحرية المزدحمة بشمال شرق آسيا مع عدم إخطارها قبلها بوقت كاف.

وفشلت سادس محاولة تجريها الدولة المسلحة نوويا لإطلاق قمر صناعي الأربعاء مع سقوط معزز الصاروخ والحمولة في البحر. ومع هذا، تسبب الأمر في حالة تأهب وصدور تحذيرات بالإخلاء للسكان في مناطق من كوريا الجنوبية واليابان.

ووافقت أغلبية من بين أكثر من 100 دولة مشاركة في اللجنة الأمنية للمنظمة البحرية الدولية على قرار ندد "بشدة" بالتجارب الصاروخية "التي تهدد على نحو خطير سلامة البحارة والشحن الدولي".

ورفضت كوريا الشمالية القرار وورقة قدمتها دول من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.

وقالت ردا على ذلك إن التجارب الصاروخية "تشكل إجراءات روتينية ومخططا لها للدفاع الذاتي تتخذها دولة ذات سيادة دفاعا عن الأمن القومي".

وقالت في وثيقة للجنة إن "(كوريا الشمالية) ليست في وضع يمكنها من تقديم إخطار مسبق بمناوراتها العسكرية وإجراءاتها للدفاع الذاتي".

وأضافت أن إطلاق الصواريخ "تم على أساس الحساب العلمي الدقيق ومراعاة نقطة تأثيرها ومسارات السفن التي تبحر في المياه".

ومن بين مقدمي الورقة أيضا أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والنرويج وإسبانيا وأوكرانيا وبريطانيا وفانواتو.

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