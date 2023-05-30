مدير وكالة الطاقة الذرية يطلب من روسيا وأوكرانيا حماية محطة زابوريجيا

المصدر: رويترز

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طلب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الثلاثاء من أوكرانيا وروسيا احترام خمسة مبادئ أساسية لحماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، مشيرا إلى أنه لم يحصل بعد على موافقتهما على حماية المنشأة.

وكان من بين المبادئ عدم استخدام محطة الطاقة كقاعدة للأسلحة الثقيلة مثل قاذفات الصواريخ المتعددة وأنظمة المدفعية والذخائر والدبابات أو للأفراد العسكريين الذين يمكن استخدامهم لشن هجوم من المحطة.

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