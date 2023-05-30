بوتين يؤكد مساهمة أردوغان في تطوير العلاقات الروسية التركية

المصدر: د ب أ

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أجرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء اليوم الاثنين، أول محادثة هاتفية مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، منذ إعادة انتخابه رئيسا لتركيا.

وجاء في بيان للرئاسة الروسية (الكرملين): "هنأ فلاديمير بوتين بحرارة رجب طيب أردوغان على إعادة انتخابه رئيسا للدولة، مؤكدا مساهمته الكبيرة في تطوير العلاقات الروسية التركية بطريقة بناءة ومفيدة للطرفين"، وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وقال بوتين إن "الدعم الذي عبر عنه الشعب التركي لقائده يفتح آفاقا إضافية لتوسيع التعاون بين البلدين".

وفي السياق نفسه، أكد أردوغان على "التزامه بمواصلة العمل على جدول الأعمال الحالي بأكمله، وتم الاتفاق على مواصلة الاتصالات الشخصية".

وفاز أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية بأكثر من 52 %.

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