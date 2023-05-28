أردوغان: الشعب التركي منحني تفويضاً رئاسياً جديداً

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الشعب التركي منحه تفويضاً رئاسياً جديداً.

وأوضح أردوغان، اليوم، أن الأتراك منحوه مسؤولية الحكم للسنوات الخمس المقبلة، معلناً أن تركيا هي الفائز الوحيد في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية.

وشكر الرئيس التركي، الذي يقود تركيا منذ عقدين، في كلمة ألقاها أمام مؤيديه على متن حافلة في إسطنبول، المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، منوهاً بأنه فاز في انتخابات الإعادة اليوم أمام منافسه كمال كليتشدار أوغلو بدعمهم.

ولم تُعلَن النتائج النهائية الرسمية بعد، لكن البيانات المستندة إلى الغالبية العظمى من صناديق الاقتراع المحصاة أظهرت تقدم أردوغان بحصوله على 52 في المئة من أصوات الناخبين.

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