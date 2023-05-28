السعودية وأمريكا تدعوان لتمديد الهدنة في السودان

المصدر: د ب أ

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دعت السعودية والولايات المتحدة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش في جدة للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي غدا الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأحد أن " المملكة والولايات المتحدة بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية تدعوان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم 29 مايو 2023 الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت الخرطوم(1945 بتوقيت جرينتش)".

وتابع البيان "وبما أن الاتفاق ليس كاملا، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني".

وتابع البيان "وفي ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان".

وكانت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة أعلنتا الجمعة ان هناك تحسنا ملحوظا في احترام اتفاقية وقف إطلاق النار قصير الأمد في السودان.

وبدأت الهدنة بين الفصائل المتحاربة، يوم الإثنين الماضي، لمدة سبعة أيام لتأمين ممر آمن للمساعدات الإنسانية وقيادة محادثات أوسع نطاقا برعاية الولايات المتحدة والسعودية.

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