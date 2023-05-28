روسيا تشن أكبر هجوم بطائرات مسيرة على كييف

المصدر: رويترز

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شنت روسيا عدة موجات من الضربات الجوية على كييف خلال الليل فيما قال مسؤولون إنه أكبر هجوم على ما يبدو بطائرات مسيرة على المدينة منذ بداية الحرب، فيما تستعد العاصمة الأوكرانية للاحتفال اليوم الأحد بذكرى تأسيسها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 52 طائرة مسيرة روسية من أصل 54 ووصفتها بأنها هجوم بعدد قياسي من الطائرات المسيرة . ولم يتضح بعد عدد الطائرات المسيرة التي استهدفت كييف.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن الحطام المتساقط للطائرات المسيرة تسبب في مقتل رجل (41 عاما) في أول هجوم على ما يبدو يسقط قتلى في كييف في شهر مايو وهو الهجوم الرابع عشر منذ بداية الشهر.

جاءت الهجمات قبل فجر يوم الأحد الأخير من شهر مايو الذي تحتفل فيه كييف بالذكرى السنوية لتأسيسها رسميا قبل 1541 عاما.

ويتميز اليوم عادة بإقامة معارض في الشوارع وحفلات موسيقية حية ومعارض خاصة في المتاحف. ووضعت العاصمة الأوكرانية خططا للاحتفال هذا العام لكن على نطاق أصغر من المعتاد.

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