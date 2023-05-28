استطلاع : ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي

المصدر: رويترز

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أظهرت نتائج استطلاع اليوم الأحد ارتفاع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأسبوع الماضي، لتقترب من 45%.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أنه وفقا لهيئة رنسيرش البحثية فإن شعبية يون ارتفعت بواقع 2ر3 نقطة مئوية لتصل إلى 7ر44%.

وشمل الاستطلاع، 1013 شخصا من الأربعاء حتى الجمعة الماضيين.

وأظهر نفس الاستطلاع ارتفاع الدعم لحزب سلطة الشعب الحاكم بواقع 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 41.6 %، في حين ارتفع الدعم للحزب الديمقراطي المعارض بنسبة 1ر1 نقطة مئوية ليصل إلى 43.3 %.

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