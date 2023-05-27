مصرع 11 شخصاً بانهيار جليدي في باكستان

المصدر: رويترز

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لقي 11 شخصاً مصرعهم بانهيار جليدي في باكستان.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث، اليوم، أن الضحايا، الذين ينتمون إلى قبيلة بدوية، توفوا أثناء عبورهم منطقة جبلية شمالي البلاد.

وأصيب 13 آخرون في الانهيار الجليدي الذي ضرب ممر شاونتر توب باس الجبلي، الذي يقع على ارتفاع 4420 متراً فوق مستوى سطح البحر، في وقت متأخر أمس.

وقالت الهيئة، في بيان، إنه جرى انتشال جثث الضحايا، مضيفةً أن الجرحى، وبينهم طفل، نُقلوا إلى مستشفى محلي في حالة حرجة.

وعاقت الظروف الجوية السيئة عملية الإنقاذ، وجعلت الوصول إلى مكان الحادث أمراً صعباً.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في بيان: «يتزايد هذا النوع من الحوادث في باكستان بسبب تأثير تغير المناخ».

وتعد باكستان واحدة من بين الدول العشر الأكثر عرضة لخطر الكوارث الطبيعية بسبب تغير المناخ.

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