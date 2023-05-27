وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تستهدف مرافق أنابيب النفط بطائرات مسيرة

المصدر: رويترز

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ذكرت وسائل إعلام روسية أن أوكرانيا نفذت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة على مرافق لأنابيب النفط داخل روسيا، اليوم السبت، ومنها محطة تخدم خط أنابيب النفط الضخم دروجبا الذي ينقل النفط الخام من سيبيريا إلى أوروبا.

وتصاعدت حدة هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية داخل روسيا في الأسابيع الأخيرة، وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المخابرات الأمريكية تعتقد أن أوكرانيا هي المسؤولة عن هجوم بطائرة مسيرة استهدف الكرملين في وقت سابق هذا الشهر.

ولم تعلن أوكرانيا مسؤوليتها عن شن أي هجمات على أهداف داخل روسيا. ولم ترد وزارة الدفاع الأوكرانية بعد على طلب للتعليق اليوم السبت.

وقالت صحيفة "كوميرسانت" الروسية إن طائرتين مسيرتين استهدفتا محطة تخدم خط أنابيب دروجبا في منطقة تفير، الواقعة شمال غرب موسكو.

وخط أنابيب دروجبا هو أحد أكبر خطوط أنابيب النفط في العالم.

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