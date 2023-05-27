مفاوض جمهوري: قضايا شائكة تعرقل محادثات رفع سقف الدين الأمريكي

المصدر: رويترز

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قال مفاوض جمهوري كبير في المحادثات الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليونات دولار إنه لا تزال هناك قضايا شائكة في المحادثات حتى اليوم السبت.

وقالت وزارة الخزانة، أمس الجمعة، إن الحكومة ستعاني من نقص في الأموال سيجعلها غير قادرة على سداد جميع فواتيرها في الخامس من يونيو المقبل، ما لم يتخذ الكونغرس إجراء بشأن سقف الدين، وهو موعد متأخر قليلاً عن توقعاتها السابقة بالتخلف عن السداد في الأول من يونيو لكنه أكثر حزماً.

ومن شأن أي اتفاق مبدئي بين الرئيس الديمقراطي جو بايدن ورئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، أن يمثل بداية لما يمكن أن يؤدي لسن تشريع في عملية تستغرق أسبوعاً من خلال الكونغرس الذي تشتد فيه حدة الانقسام.

وقال النائب الجمهوري باتريك ماكهنري للصحفيين: "هذه أشياء صعبة. لم أتوقع أن تمر الساعات والأيام الأخيرة بهذا الشكل. لكننا نناقش مجموعة محدودة للغاية من القضايا التي يجب التعامل معها".

وأضاف أن تركيز الجمهوريين ينصب على تخفيض الإنفاق، قائلاً: "لن يكون الأمر سهلاً ما لم نتعامل مع القضايا الشائكة بطريقة عقلانية".

وهدد الجمهوريون المتشددون في مجلس النواب بعرقلة أي مشروع قانون لا يلبي توقعاتهم، ومنها تخفيض الإنفاق بصورة حادة.

وقال بايدن للصحفيين أمس الجمعة: "الأمور تبدو جيدة.. أنا متفائل".

ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بينما يتمتع الديمقراطيون بأغلبية في مجلس الشيوخ، ما يترك مجالاً ضيقاً لإقرار أي اتفاق من قبل بايدن ومكارثي ليصير قانوناً.

وتوصل الجانبان مبدئياً لاتفاق من شأنه رفع سقف الدين بما يكفي لتغطية احتياجات الاقتراض في البلاد حتى الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر 2024.

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