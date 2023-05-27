موسكو ترفض الانتقادات الأمريكية لخطة نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا

المصدر: رويترز

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رفضت روسيا اليوم السبت الانتقادات التي وجهها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخطة موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا ، قائلة إن واشنطن تنشر منذ عقود مثل تلك الأسلحة النووية في أوروبا.

وأعلنت روسيا يوم الخميس أنها تمضي قدما في أول عملية لنشر مثل هذه الأسلحة خارج حدودها منذ انهيار الاتحاد السوفيتيي عام 1991، وقال ألكسندر لوكاشينكو رئيس روسيا البيضاء إن نقل الأسلحة النووية بدأ بالفعل.

وقال بايدن أمس الجمعة إنه استقبل بشعور "سلبي للغاية" التقارير التي تفيد بأن روسيا تمضي قدما في خطة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. ونددت وزارة الخارجية الأمريكية بالخطة الروسية.

وقالت سفارة روسيا لدى الولايات المتحدة في بيان "من الحق السيادي لروسيا وبيلاروسيا ضمان أمنهما بالوسائل التي نرى أنها ضرورية في ظل حرب مختلطة واسعة النطاق تشنها واشنطن علينا".

وأضافت "الإجراءات التي نتخذها تتفق تماما مع التزاماتنا القانونية الدولية".

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