أوكرانيا: هذا كل ما نحتاجه لهزيمة روسيا

المصدر: د ب أ

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أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها قادرة على هزيمة روسيا في حال حصولها على ما تحتاجه من السلاح.

وأعربت الوزارة، اليوم، عن أمل الحكومة في الحصول على 48 مقاتلة أمريكية طراز إف 16.

وقالت، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «4 أسراب من طائرات إف 16 (48 طائرة) هي بالضبط كل ما نحتاجه».

وتعلّق أوكرانيا آمالاً كبيرة على الحصول على مقاتلات طراز إف 16، وهو ما سيمثل تحديثاً كبيراً لأسطول البلاد الحالي من الطائرات القديمة التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم الأربعاء الماضي، إن طائرات إف 16 سترسل أيضاً إشارة قوية بفشل روسيا في الحرب.

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