رئيس مجلس النواب الأمريكي: تحدثت مع ترامب بشأن سقف الدين

المصدر: رويترز

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أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي اليوم الخميس أنه تحدث بإيجاز خلال الأيام الماضية مع الرئيس السابق دونالد ترامب حول مفاوضات سقف الدين، فيما تتقلص المهلة المتاحة للتوصل إلى اتفاق يجنب البلاد أزمة التخلف عن سداد ديونها.

ويقلل ترامب، الذي يسعى للفوز بفترة رئاسية ثانية في عام 2024 وسط مجموعة من التحديات القانونية، من تأثير التخلف عن السداد وحثَ المشرعين الجمهوريين على اتخاذ موقف أكثر تشددا في المحادثات.

وكتب ترامب على موقع تروث سوشال قبل أيام "لا ينبغي على الجمهوريين إبرام صفقة بشأن سقف الدين إلا إذا حصلوا على كل ما يريدون".

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التخلف عن السداد سيكون مدمرا على المستوى الاقتصادي وسيحدث هزة في الأسواق المالية حول العالم ويدفع تكاليف الاقتراض إلى الارتفاع ويؤدي إلى ركود عميق في الولايات المتحدة مع ارتفاع معدلات البطالة.

وقال مكارثي للصحفيين أمام مبنى الكونغرس "تحدثت مع الرئيس ترامب في أحد الأيام وتناولنا الأمر لكن بإيجاز".

وأضاف مكارثي أن ترامب قال له "تأكد من حصولك على اتفاق جيد بينما تمضي قدما".

ولم يتسن الوصول إلى ممثلين لترامب للتعليق على محادثاته مع مكارثي.

وتحذر وزارة الخزانة الأمريكية من أنه إذا لم يتوصل الكونغرس إلى اتفاق فإن الأموال المتاحة لديها لتغطية جميع التزاماتها ستنفد بحلول الأول من يونيو، مما سيؤدي إلى تعثر اقتصادي كارثي.

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