اصطدام شاحنة بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض

المصدر: رويترز

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قال متحدث باسم الخدمة السرية الأمريكية إنه جرى إلقاء القبض على سائق شاحنة ليلة الاثنين بعد اصطدامها بحواجز أمنية في ميدان لافاييت سكوير القريب من البيت الأبيض.

وذكر أنتوني جوجليلمي مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية على تويتر "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة.

وأفادت قناة فوكس 5 الإخبارية التلفزيونية بأنه تم إخلاء فندق هاي آدمز القريب.

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