كوريا الجنوبية تضع صاروخاً فضائياً على منصة الإطلاق

المصدر: د ب أ

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بدأت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عملية وضع الصاروخ محلي الصنع "نوري" على منصة الإطلاق في مركز نارو الفضائي، قبل يوم من إطلاقه لإرسال أقمار اصطناعية متعددة إلى المدار.

وسيصل الصاروخ نوري، إلى منصة الإطلاق بعد حوالي ساعة من مغادرته مبنى التجميع في الساعة 0720 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعهد الكوري لأبحاث الفضاء.

ومن المتوقع أن يتم تنصيبه في المركز الفضائي في قرية جوهيونج الساحلية جنوب البلاد قبل الظهر وأن يخضع لفحوصات ما قبل الإطلاق في فترة ما بعد الظهر.

ومن المرجح أن يتم الإطلاق - وهو الإطلاق الثالث لنوري - في الساعة 0624 من مساء الأربعاء، لكن الوقت قد يتغير، بحسب الوزارة.

وفي يونيو من العام الماضي، أطلقت كوريا الجنوبية بنجاح الصاروخ الفضائي نوري في محاولتها الثانية لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار، ووصلت البلاد إلى معلم رئيسي في برنامج الفضاء في البلاد.

وأصبحت كوريا الجنوبية سابع دولة في العالم تطور مركبة إطلاق فضائية يمكنها حمل قمر اصطناعي يزيد وزنه عن طن ، بعد روسيا والولايات المتحدة وفرنسا والصين واليابان والهند.

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