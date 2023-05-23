الأمم المتحدة: فرار 90 ألف شخص من السودان إلى تشاد

المصدر: رويترز

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قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاثنين إن نحو 90 ألف شخص فروا من السودان إلى تشاد منذ اندلاع أعمال العنف الشهر الماضي.

وعبر أكثر من 250 ألفا الحدود إلى البلدان المجاورة منذ بداية النزاع، ومن المتوقع أن يفر المزيد منهم مع استمرار القتال.

وقال رؤوف مازو مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى تشاد "نحو 90 بالمئة من الوافدين الجدد من النساء والأطفال. يحتمي كثيرون منهم تحت الأشجار في ملاجئ مؤقتة بخدمات محدودة للغاية".

وتابع في بيان صدر في نجامينا "مع اقتراب موسم الأمطار، يتعين علينا بشكل عاجل نقل الوافدين الجدد إلى أقرب مخيمات للاجئين".

ويضاف الوافدون الجدد إلى نحو 600 ألف لاجئ معظمهم من السودان موجودين بالفعل في تشاد بعد فرارهم من صراعات سابقة.

وقالت المفوضية إن تشاد تستضيف الآن نحو 700 ألف لاجئ إجمالا، وطالبت بمزيد من الدعم الدولي للاجئين من السودان.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الشهر أنه يحتاج إلى 162.4 مليون دولار لدعم حكومة تشاد في مساعدة 2.3 مليون شخص في حاجة ملحة للغذاء.

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