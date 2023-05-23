الخزانة الأمريكية تؤكد أول يونيو موعداً للتخلف عن سداد الديون

المصدر: رويترز

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أكدت وزارة الخزانة الأمريكية الاثنين مجددا أنها لن تكون قادرة على سداد فواتير الحكومة الأمريكية بعد الأول من يونيو ما لم يٌرفع سقف الدين، مما يمنح الجمهوريين في الكونغرس ومفاوضي البيت الأبيض مهلة عشرة أيام فقط للتوصل لاتفاق.

وفي رسالتها الثالثة إلى الكونغرس في غضون ثلاثة أسابيع، قالت وزيرة الخزانة جانيت يلين إنه من "الوارد جدا" أن تعجز الوزارة عن الوفاء بجميع التزامات الحكومة الأمريكية حتى أوائل يونيو حزيران، مما سيؤدي إلى تخلف الولايات المتحدة عن السداد لأول مرة في تاريخها.

وقالت إن يجب التوصل لقرار بشأن سقف الدين بحلول الأول من يونيو .

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