هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب قهرمان مرعش بتركيا

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ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر، الاثنين، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وبحسب بيان إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) وقع الزلزال في الساعة 06:19 مساء الاثنين بالتوقيت المحلي في قضاء غوكسون، بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية .

وأضافت أن الزلزال وقع على عمق 7 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

يذكر أن زلزالين بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات على مقياس ريختر ضربا جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في السادس من شباط الماضي، وتلتهما آلاف الهزات الأرضية.

وفي المجمل، توفي أكثر من 57 ألف شخص في البلدين.

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