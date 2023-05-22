أرمينيا مستعدة للاعتراف بناجورنو كاراباخ جزءاً من أذربيجان

المصدر: د ب أ

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أعلنت حكومة أرمينيا أنها مستعدة للاعتراف بأن المنطقة المتنازع عليها ناجورنو كاراباخ جزء من أذربيجان المجاورة في ظل ظروف معينة.

وقال رئيس الحكومة الأرمينية، نيكول باشينيان، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، إن ناجورنو كاراباخ من بين الـ86 ألف كيلومتر مكعب التي اعترفت بها أرمينيا أنها أراضٍ أذرية.

وأضاف باشينيان أنه لا يزال يتعين بحث مسألة حقوق وأمن السكان الأرمينيين في ناجورنو كاراباخ.

يُذكر أن أذربيجان وأرمينيا دخلا في صراع بسبب ناجورنو كاراباخ طيلة عقود.

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