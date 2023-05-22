شركة إنرجو أتوم تعلن انقطاع الكهرباء في محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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قالت شركة إنرجو أتوم الأوكرانية المملوكة للدولة اليوم الاثنين إن هناك انقطاعا في التيار الكهربائي في محطة زابوريجيا النووية، وذلك بعد أن قال مسؤول عينته روسيا إن المحطة تحولت إلى وضع الاستعداد للتشغيل وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.

وأفادت إنرجو أتوم لرويترز "نعم نشهد سابع انقطاع للتيار الكهربائي منذ بدء الحرب.

وقال يوري مالاشكو حاكم منطقة زابوريجيا في أوكرانيا إن حريقا اندلع في إحدى المنشآت في مدينة زابوريجيا بسبب الحمل الزائد على نظام الطاقة.

وأضاف مالاشكو على تيليجرام "المشاكل في إمدادات الكهرباء في مدينة زابوريجيا لا تتعلق بالقصف".

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