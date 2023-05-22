الرماد البركاني يغطي صقلية.. وتعليق رحلات مطار كاتانيا

المصدر: رويترز

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أعلنت سلطات مطار كاتانيا أن الرحلات الجوية في المدينة الواقعة شرقي صقلية توقفت، أمس، بعد ثوران بركاني في جبل إتنا القريب، ما أدى إلى تساقط الرماد البركاني على مدارج المطار.

ويمكن أن ينفجر الجبل البركاني، الذي يبلغ ارتفاعه 3330 متراً، بصورة مفاجئة عدة مرات في العام، ويطلق حمماً ورماداً فوق الجزيرة المطلة على البحر المتوسط، وكان آخر ثوران كبير له في 1992.

وأصدر المطار بياناً على «تويتر» أشار فيه إلى تعليق الرحلات الجوية المتجهة إلى مدينة كاتانيا والمغادرة منها إلى حين ضمان أن تكون الأوضاع آمنة.

وأظهرت صور متداولة في وسائل إعلام إيطالية سيارات مغطاة بطبقة من الغبار الداكن في المدينة.

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