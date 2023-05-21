مقتل 3 هولنديين بتحطم طائرة خفيفة في كرواتيا

المصدر: رويترز

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أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الهولندية، اليوم، أن ثلاثة هولنديين لقوا حتفهم عندما تحطمت طائرة خفيفة كانوا على متنها في منطقة جبلية شمال غربي كرواتيا.

وقال محققون معنيون بالحوادث الجوية في كرواتيا إن الحادث وقع عند الظهيرة تقريباً بالتوقيت المحلي أمس، في غابة قرب بلدة أوجولين، بعد اختفاء الطائرة المسجلة لدى هولندا من على الرادار خلال رحلة كانت تقطعها بين ماريبور في سلوفينيا وبولا في كرواتيا على ساحل البحر الأدرياتيكي.

وأكد دانكو بيترين، كبير محققي الحوادث الجوية، للصحفيين، بأن كل من كانوا على متن الطائرة قُتلوا في الحادث، مشيراً إلى أنه لحقت أضرار بحطام الطائرة إثر نشوب حريق.

وقال: «سنحتاج إلى تحليل الحمض النووي (دي.إن.إيه)، لأن موقع الحادث لم يسمح بالتحقق بدقة من عدد القتلى»، لافتاً إلى أن راكبين كانا مسجلين على متن الرحلة مع الطيار.

وقالت فيليشيا باكر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الهولندية، إن ثلاثة هولنديين قُتلوا في تحطم الطائرة.

ولم يعرف بعد سبب الحادث، لكن المحققين في كرواتيا قالوا إن تحقيقاً بدأ في الأمر.

ويصعب الوصول إلى موقع التحطم. وذكرت الوزارة الهولندية أن المنطقة معروفة باحتمال وجود ألغام أرضية فيها.

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