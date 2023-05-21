ميلوني تغادر قمة السبع لقيادة جهود مواجهة الفيضانات

المصدر: رويترز

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أكد مصدران أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني من المقرر أن تغادر قمة مجموعة السبع في هيروشيما قبل يوم من موعد مغادرتها المزمع لتقود جهود مواجهة الفيضانات التي غمرت شمال إيطاليا الأسبوع الماضي.

ودمرت الأمطار الكثيفة الجانب الشرقي من منطقة إميليا رومانيا الإيطالية وتسببت في وفاة 14 شخصا وأحدثت أضرارا بمليارات اليورو وكان لها بالغ الأثر على قطاع الزراعة.

وتعقد الحكومة الإيطالية اجتماعا وزاريا يوم الثلاثاء للاتفاق على إجراءات مساعدة الأشخاص في مواكبة حالة الطوارئ.

وشكرت ميلوني قادة مجموعة السبع وجميع قادة الدول الأخرى الذين عبروا عن تضامنهم مع إيطاليا والمتضررين من الفيضانات فيها.

وقالت في تغريدة "تقاربكم علامة ملموسة على ترابطنا في الأوقات الصعبة. شكرا لكم".

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