بايدن يلتقي بزعماء أوكرانيا وكوريا الجنوبية واليابان اليوم

المصدر: رويترز

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أكد مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن سيلتقي بنظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد وسيعقد أيضا اجتماعا مشتركا مع زعيمي كوريا الجنوبية واليابان.

وقال المسؤول البارز في إدارة بايدن للصحفيين إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ستناقش تعميق العلاقات الثلاثية، بما في ذلك العمل المشترك في المجال العسكري.

وأشار إلى أن واشنطن تأمل في أن تستغل بكين نفوذها لوقف الحرب في أوكرانيا، مثلما طالبتها مجموعة السبع خلال قمتها في اليابان.

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