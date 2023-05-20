الهند تبدي استعدادها للمساعدة بإنهاء الحرب في أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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أبدت الهند استعدادها للمساعدة بإنهاء الحرب المشتعلة بين روسيا وأوكرانيا.

وعرض رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مساعدته في أول اجتماع على المستوى الشخصي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال مودي، اليوم، على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما باليابان: «سنفعل كل ما في وسعنا لوضع نهاية للحرب»، وفقاً لوكالة الأنباء الهندية (إيه إن آي).

وشكر زيلينسكي مودي على دعم الهند لسلامة ووحدة أراضي بلاده وسيادتها.

كما شارك الرئيس الأوكراني منشوراً على «تليغرام» قال فيه إنه وصف لمودي حاجة بلاده إلى إزالة الألغام والمستشفيات المتنقلة، داعياً الرئيس الهندي للمشاركة في تنفيذ خطة السلام الأوكرانية.

وتتمتع الهند بعلاقات جيدة مع روسيا، التي تشتري منها معدات الدفاع والطاقة. واتخذت الحكومة الهندية موقفاً محايداً من الحرب الروسية ضد أوكرانيا ولا تؤيد العقوبات الغربية.

ومنذ بداية الحرب قبل عام، تحدث مودي عدة مرات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتباحث هاتفياً مع زيلينسكي.

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