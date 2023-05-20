واشنطن : لا تغيير حول دعم أوكرانيا بطائرات "إف-16"

المصدر: د ب أ

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تعمل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم السبت على تبديد الانطباع بأن دعمها، الذي تم الإعلان عنه حديثا، لتشكيل تحالف لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات المقاتلة كان تحولا سياسيا.

وذكر جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي، على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما في اليابان "لم يتغير شئ".

وأصر على أن الولايات المتحدة لم تسحب على الإطلاق الطائرات المقاتلة، طراز "إف-16" من الطاولة من قبل.

كان بايدن قد أبلغ زعماء مجموعة السبع في هيروشيما أمس الجمعة على أن أمريكا ستدعم التدريب المشترك للحلفاء للطيارين الأوكرانيين، على طائرات مقاتلة من الجيل الرابع، بما في ذلك طائرات "إف.16".

كان مسؤول كبير بالحكومة الأمريكية قد صرح على هامش قمة مجموعة السبع في مدينة هيروشيما باليابان أمس الجمعة إنه في الوقت الذي يتم فيه التدريب، سيقرر ائتلاف من الدول المشاركة في هذا الجهد، موعد تسليم الطائرات، وعددها، ومن سيقوم بتوفيرها.

وسيتم التدريب خارج أوكرانيا في مواقع في أوروبا، وسيستغرق عدة أشهر، وفقا للمسؤول الأمريكي، الذي أشار إلى أن من المقرر أن يبدأ التدريب خلال الأسابيع المقبلة.



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