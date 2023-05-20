مكارثي يعلن استئناف المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي

المصدر: رويترز

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أعلن الجمهوري كيفين مكارثي رئيس مجلس النواب الأمريكي في مقابلة أجرتها معه قناة فوكس نيوز بينزنس أن المفاوضات بشأن سقف الدين الأمريكي ستستأنف خلال الساعات المقبلة.

كانت المحادثات توقفت بصفة مؤقتة في وقت سابق أمس بين الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب وإدارة الرئيس جو بايدن حول رفع سقف الدين بينما قال البيت الأبيض إن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنا.

ولا يملك الجانبان سوى القليل من الوقت للتوصل إلى اتفاق لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بتخلف كارثي عن السداد. وحذرت وزارة الخزانة من أن الحكومة قد تعجز عن سداد جميع التزاماتها بحلول الأول من يونيو.

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