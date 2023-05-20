روسيا تصدر مذكرة اعتقال بحق مدعٍ بالمحكمة الجنائية الدولية

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الإعلام الروسي أمس الجمعة أن روسيا أصدرت مذكرة اعتقال بحق مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي أعد في مارس مذكرة لاعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت وكالة تاس للأنباء الروسية المملوكة للدولة نقلا عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية إن المدعي العام للمحكمة كريم أحمد خان، وهو بريطاني الجنسية، أُضيف إلى قائمة المطلوبين لدى الوزارة.

وفتحت موسكو قضايا ضد خان وثلاثة قضاة بالمحكمة يوم 20 مارس بعد أيام من صدور أمر اعتقال بوتين.

ولم يصدر تعقيب حتى الآن من المحكمة الجنائية الدولية ومكتب المدعي العام بها.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز