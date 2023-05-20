القوات الروسية تعزز دفاعاتها عند محطة زابوريجيا النووية

المصدر: رويترز

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أكد أربعة شهود أن القوات الروسية عززت في الأسابيع الأخيرة مواقعها الدفاعية في محطة زابوريجيا للطاقة النووية وحولها بجنوب البلاد، وذلك قبل هجوم مضاد متوقع في المنطقة.

ولدى القوات الروسية مواقع لإطلاق النار فوق بعض مباني المحطة النووية منذ أشهر. ونُصبت الشباك فيما يحتمل أنه عائق أمام الطائرات المسيرة.

وقالت الشركة الروسية التي تشغل المحطة إن أي تحرك عسكري محتمل من أوكرانيا يشكل تهديدا على السلامة النووية وإن معدات المحطة تخضع للصيانة كما يلزم. ولم ترد وكالة المخابرات الحربية الأوكرانية ووزارة الدفاع الروسية على طلبات للتعليق.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن الوجود والنشاط العسكريين في تزايد بالمنطقة، وهو ما يبرز الحاجة إلى تحرك عاجل. وتحذر الوكالة منذ أشهر من خطر وقوع حادثة كبيرة في المحطة.

وقال أربعة دبلوماسيين لرويترز إن الوكالة تعتزم طرح اتفاق بين روسيا وأوكرانيا على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر بهدف حماية المنشأة.

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