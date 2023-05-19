أوكرانيا تؤكد تحقيق مكاسب على الأرض قرب باخموت

المصدر: د ب أ

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أكدت أوكرانيا أن قواتها المسلحة حققت مكاسب على الأرض في هجمات مضادة حول مدينة باخموت الواقعة شرقي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم القوات الأوكرانية المتمركزة في شرقي البلاد، سيرهي تشيريفاتي، على التليفزيون الحكومي، اليوم، أن القوات الروسية تواصل هجماتها داخل المدينة.

وقال تشيريفاتي: «الوضع في باخموت صعب، لكنه تحت السيطرة.. نستطيع معرفة نوايا العدو، ونستبقها، ونستعد لها»، مشيراً إلى أن القوات الروسية تفقد المبادرة تدريجياً.

من ناحية أخرى، قال نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم، إن الجيش الروسي استقبل نحو 117 ألف متطوع وجندي متعاقد منذ يناير.

وقال ميدفيديف: «نستمر في العمل بشأن زيادة عدد القوات المسلحة الروسية بمتطوعين في إطار تعليمات الرئيس في هذا الشأن».

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