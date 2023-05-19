بوتين: الغرب يحاول تفتيت روسيا إلى عشرات الدول

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الجمعة" إن الغرب يحاول نثر بذور الشقاق بين المجموعات العرقية والوطنية المختلفة في روسيا وتفتيت البلاد إلى عشرات الدول.

وأضاف أنه كلما زادت عقوبات الغرب على بلده، زاد مستوى الترابط داخل المجتمع الروسي

وأضافت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن "الجمعة" 71 كيانا إلى قائمة العقوبات بسبب دعمها روسيا فيما أعلنت دول مجموعة السبع فرض عقوبات جديدة على موسكو بسبب الحرب في أوكرانيا.

وتستهدف إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية أي دعم يقدم للجيش الروسي وتوسع نطاق القيود المفروضة على صادرات روسيا وروسيا البيضاء. وتشمل القائمة 69 كياناروسيا وواحدا من أرمينيا وواحد امن قرغيزستان.

وقالت الوزارة إن العقوبات الجديدة على الصادرات تستهدف مشروعات النفط والغاز في روسيا وروسيا البيضاء.

والعقوبات الجديدة جزء من أحدث حزمة من الإجراءات وضوابط التصدير التي تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى بسبب حرب أوكرانيا. وتستهدف تقويض القاعدة الصناعية لروسيا وقدرتها على مواصلة الحرب.

وتأتي التحركات الجديدة في الوقت الذي اتفقت فيه الولايات المتحدة وباقي الاقتصادات الرئيسية في مجموعة السبع على تشديد العقوبات ضد روسيا أثناء اجتماعهم في اليابان.

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