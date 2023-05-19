بريطانيا تعتزم حظر الألماس الروسي ضمن حزمة عقوبات جديدة

المصدر: رويترز

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أكدت الحكومة البريطانية في بيان أن رئيس الوزراء ريشي سوناك يعتزم الإعلان عن حظر الألماس وواردات المعادن من روسيا بما في ذلك النحاس والألمنيوم والنيكل.

كما ستستهدف بريطانيا بالعقوبات 86 شخصية وشركة روسية من المجمع الصناعي العسكري الموالي للرئيس فلاديمير بوتين.

وتواصل بريطانيا العمل مع الشركاء في مجموعة السبع للتصدي لكافة أشكال الالتفاف على العقوبات.

ووعدت بريطانيا يوم الاثنين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بطائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى عندما زار البلاد في إطار جولة أوروبية تهدف إلى تأمين أسلحة جديدة لشن هجوم مضاد ضد روسيا.

ومن المقرر أن يبدأ قادة الدول السبع الكبرى، وهي اليابان والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وكندا وإيطاليا، قمتهم يوم الجمعة في هيروشيما.

ومن المرجح أن تستغل دول المجموعة القمة للإعلان عن تشديد العقوبات على روسيا والتباحث بشأن الصراع المستمر منذ أكثر من عام.

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