بوريل يطلب 3.5 مليارات يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكدت مصادر بالاتحاد الأوروبي يوم أمس الأربعاء أن جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالتكتل يقترح إضافة 3.5 مليارات يورو (3.85 مليارات دولار) إلى صندوق يستخدم في تمويل المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقالت المصادر أن بوريل طلب من حكومات دول الاتحاد الأوروبي رفع السقف المالي لصندوق خصص بالفعل 4.6 مليارات يورو من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأضاف دبلوماسي أوروبي أن بوريل "طرح المقترح بالفعل".

ويحتاج مقترح بوريل لموافقة حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. واتفقت تلك الحكومات في ديسمبر الماضي على أن مثل هذه الزيادة ستكون مبررة "إذا اقتضت الحاجة".

والصندوق مستقل عن ميزانية الاتحاد الأوروبي التي لا يُسمح باستخدامها لتمويل عمليات عسكرية.

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