المرأة التركية تسجل أعلى نسبة تمثيل برلماني لها في تاريخ الجمهورية

المصدر: د ب أ

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سجلت المرأة في البرلمان التركي أعلى نسبة تمثيل لها في تاريخ الجمهورية، عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 14 من مايو الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية، اليوم الاربعاء.

وبحسب النتائج غير النهائية التي جمعتها "الاناضول" لانتخابات الدورة البرلمانية الثامنة والعشرين، تمكنت 121 امرأة من أصل 600 نائب من دخول البرلمان التركي، فيما بلغ عدد النواب الرجال 479 عضوا.

وارتفعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان التركي من 1ر17% في الدورة السابعة والعشرين، إلى 1ر20% في الدورة الثامنة والعشرين الحالية.

وخلال الدورة الحالية، حصلت المرأة في حزب "اليسار الأخضر" على نسبة التمثيل الأعلى بالمقارنة مع عدد النواب الفائزين، تبعته على التوالي أحزاب العدالة والتنمية والشعب الجمهوري و"إيي" (الجيد) والحركة القومية والعمال التركي.

وتمكنت 50 امرأة من دخول البرلمان عن حزب العدالة والتنمية، و30 عن كل من حزبي الشعب الجمهوري واليسار الأخضر، و6 عن "إيي"، و4 عن الحركة القومية، وامرأة واحدة عن حزب العمال التركي.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، أعلنت إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية في 28 من مايو الجاري، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات.

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