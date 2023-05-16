دبابات أبرامز الأمريكية تصل ألمانيا لتدريب قوات أوكرانية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الاثنين إن 31 دبابة وعدت الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام بتسليمها إلى أوكرانيا وصلت إلى مركز تدريب عسكري في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، في واشنطن: "أستطيع أن أؤكد أن 31 دبابة تدريب من طراز أبرامز إم 1 وصلت إلى جرافنفور بألمانيا استعدادا للتدريب اللاحق لأطقم الدبابات الأوكرانية".

يشار إلى أن جرافنفور، في شمال بافاريا، هي موطن لقاعدة تدريب عسكرية أمريكية.

وقال رايدر إنه من المتوقع أن تصل الطواقم الأوكرانية وتبدأ التدريب في غضون الأسبوعين المقبلين.

وأضاف: "كما ناقشنا سابقا، يهدف هذا البرنامج التدريبي المكثف للأطقم والمشرفين الأوكرانيين إلى إعدادهم لأدوارهم الحاسمة المقبلة في التشغيل الفعال لدبابة إم 1 والدفاع عن الشعب الأوكراني".

في نهاية أبريل، قال رئيس الأركان الأمريكي مارك ميلي في اجتماع لمجموعة الاتصال الأوكرانية في القاعدة الجوية الأمريكية في رامشتاين، إن واشنطن ستقدم أولا دبابات أبرامز التي لم تكن صالحة للقتال، ولكن يمكن استخدامها للتدريب.

ولا تزال دبابات أبرامز المخصصة لساحة المعركة قيد الإصلاح.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة سرعت عملية التسليم من أجل أن تكون قادرة على تزويد أوكرانيا بمزيد من المعدات المدرعة في الأشهر المقبلة.

وتم اتخاذ القرار الذي طال انتظاره بإرسال 31 دبابة أمريكية إلى أوكرانيا في يناير، بالتزامن مع قرار ألمانيا المطول بشأن إرسال او عدم أرسال دبابات القتال الرئيسية ليوبارد إلى كييف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز