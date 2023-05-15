عطل في الطائرة يؤخر زيارة وزيرة الخارجية الألمانية إلى المنطقة

المصدر: د ب أ

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تأخرت مغادرة وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى منطقة الخليج، والتي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين، بسبب تعطل طائرتها.

وبحسب مصادر من الوفد المرافق للوزيرة، تعين إرجاء الإقلاع في اتجاه السعودية، والذي كان مقررا في تمام الساعة السابعة والنصف صباحا (بتوقيت ألمانيا)، لمدة تصل إلى ساعة ونصف بسبب عطل فني في الطائرة التي من المقرر أن تقل الوزيرة، والتابعة لخدمة الجيش الألماني المخصصة لنقل كبار المسؤولين. وكان لابد من توفير طائرة بديلة.

وتعتزم بيربوك إجراء محادثات مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر في وقت لاحق اليوم الاثنين في مستهل جولة تستغرق ثلاثة أيام تشمل أيضا قطر.

ومن المقرر أن تجري بيربوك محادثات في جدة يوم غد الثلاثاء مع وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك وكذلك مع منسق الأمم المتحدة لشؤون اليمن، ديفيد جريسلي.

ومن المقرر أن تلتقي بيربوك رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة بعد ظهر يوم الثلاثاء. ويشغل آل ثاني أيضا منصب وزير الخارجية.

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