أردوغان يتقدم على أوغلو في النتائج الأولية للانتخابات

المصدر: رويترز

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أظهرت نتائج أولية للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم، تقدم رجب طيب أردوغان، بعد حصوله على 59.47 في المئة من الأصوات مقابل 34.79 بالمئة لمنافسه كمال كليتشدار أوغلو، رغم أن منظمي استطلاعات الرأي توقعوا أن يضيق الفارق في السباق المحتدم.

وقالت قناة «خبر ترك» وقنوات تركية أخرى إن النتائج الأولية التي جاءت بعد أقل من ساعتين على إغلاق مراكز الاقتراع استندت إلى إحصاء 9.1 في المئة من الأصوات.

ورفع رئيس المجلس الأعلى للانتخابات في تركيا، في وقت سابق، حظراً على النشر، وطالب بالانتظار حتى يعلن المجلس النتائج الأولية الرسمية في وقت لاحق.

وأظهرت استطلاعات الرأي قبل الانتخابات تفوق أوغلو الذي تعهد بالتراجع عن الكثير من سياسات أردوغان الممتدة منذ 20 عاماً.

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