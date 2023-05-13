بايدن: محادثات سقف الدين الأمريكي تمضي قدماً

المصدر: رويترز

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم السبت أن المحادثات تمضي قدما مع الكونغرس فيما يتعلق برفع سقف الديون الحكومية في الولايات المتحدة، مضيفا أن المزيد سيُعرف عن التقدم المُحرز في اليومين المقبلين.

وقال بايدن للصحفيين في قاعدة آندروز المشتركة "أعتقد أنهم يمضون قدما، لكن من الصعب الجزم. لم نصل بعد إلى لب الأزمة".

وتابع قائلا "سنعرف المزيد في اليومين المقبلين".

ومن المقرر أن يلتقي بايدن مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي وقادة آخرين في الكونغرس خلال أيام لاستئناف المفاوضات.

وأُلغي اجتماع كان مقررا أمس الجمعة للسماح بمواصلة المناقشات.

وذكرت رويترز أن مساعدي بايدن ومكارثي بدأوا مناقشة سبل الحد من الإنفاق الاتحادي في الوقت الذي تجري فيه محادثات فيما يتعلق برفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار لتجنب التخلف عن السداد.

وتقول وزارة الخزانة إن خزائنها قد تنفد بحلول الأول من يونيو ما لم يرفع المشرعون سقف الديون.

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