بايدن: الديمقراطية الأمريكية تتعرض لهجوم

المصدر: د ب أ

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وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الديمقراطية الأمريكية بأنها تتعرض لهجوم.

وقال بايدن، اليوم، في خطاب ألقاه بجامعة هوارد: «قد تعتقد أقدم القوى الشريرة أنها ستحدد مستقبل أمريكا، لكنها مخطئة».

وأضاف: «سنحدد مستقبل أمريكا، وستحددون أنتم مستقبل أمريكا».

وأرجع بايدن الفضل إلى الناخبين السود في مساعدته على الفوز عام 2020، لكن دعمه تعثر في استطلاعات الرأي، ما أدى إلى انخفاض معدلات تأييده الإجمالية إلى أدنى نقطة في إدارته.

وكشف استطلاع أجرته مؤسسة جالوب في أبريل أن 37% يوافقون على أداء بايدن الوظيفي.

وفي هوارد، وهي واحدة من أعرق الجامعات للسود في البلاد، حذر بايدن من الاعتداءات على الديمقراطية.

ودعا الحاضرين إلى «الوقوف ضد حظر الكتب ومحو تاريخ السود»، ما يمثل انتقاداً للمنافسين الجمهوريين، بما في ذلك دونالد ترامب وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس.

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