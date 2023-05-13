بـ2.7 مليار يورو.. ألمانيا تدعم أوكرانيا عسكرياً

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الألمانية عن تقديم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة تزيد على 2.7 مليار يورو (2.9 مليار دولار).

وأوضحت الوزارة أن المساعدات تضمنت دبابات وأنظمة مضادة للطائرات، وذلك قبل زيارة محتملة للرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى برلين.

وقال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس: «نحن نُظهر مرة أخرى أن ألمانيا جادة في دعمها»، وفقاً لوكالة بلومبرغ للأنباء.

وأكد بيستوريوس أن بلاده «ستقدم كل المساعدة الممكنة، طالما تطلب الأمر ذلك».

وستشمل أكبر حزمة في برلين حتى الآن عناصر من مجالات المدفعية والدفاع الجوي والمركبات القتالية المدرعة التي سيتم تسليمها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إعلان المملكة المتحدة أنها ستقدم صواريخ كروز بعيدة المدى من طراز «ستورم شادو» إلى أوكرانيا.

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