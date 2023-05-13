زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب إيران

المصدر: د ب أ

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ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه شرقي إيران، اليوم.

وأفاد مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران بأن الزلزال وقع عند الساعة الخامسة و48 دقيقة عصر اليوم بالتوقيت المحلي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأشار إلى أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات من سطح الأرض، وأن مركز الزلزال يقع عند التقاء خطي العرض الشمالي 34.5 درجة، والطول الشرقي 45.5 درجة.

ولم يرد حتى الآن أي تقرير حول الأضرار المحتملة الناجمة عن هذا الحادث.

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