تحطم مروحية ومقاتلة روسيتين في بريانسك

المصدر: د ب أ

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كشفت تقارير إعلامية روسية عن تحطم مروحية عسكرية وطائرة مقاتلة في منطقة بريانسك، دون توضيح السبب وراء ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية «تاس»، اليوم، أن المروحية تحطمت في منطقة غير مأهولة بالقرب من بلدة كلينستي.

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، المروحية وهي تنفجر قبل أن تسقط على الأرض مشتعلة.

وأوضحت «تاس»، في وقت لاحق، أن طائرة مقاتلة روسية من طراز سوخوي سو-34 تحطمت في المنطقة نفسها، ولم تتضح على الفور ملابسات الحادث.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن الشخصين اللذين كانا على متن المروحية من طراز «إم آي -8» ذات المقعدين لقيا حتفهما، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي من الحكومة الروسية.

وتمت مشاركة مقاطع فيديو للحطام المحترق على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتردد أن الطائرة المقاتلة «سو – 34» تحطمت في قرية على بعد نحو 10 كيلومترات من مكان سقوط المروحية، ولا يزال مصير الطيار غير واضح.

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