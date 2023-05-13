بريطانيا : عدم رفع أمريكا سقف ديونها سيكون له عواقب وخيمة للغاية

المصدر: رويترز

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قال وزير المالية البريطاني جيريمي هنت اليوم السبت إن الولايات المتحدة إذا فشلت في التوصل إلى اتفاق لرفع سقف ديونها وإذا خرج ناتجها المحلي الإجمالي عن المسار الصحيح فسيكون لذلك عواقب "وخيمة للغاية".

وقال هنت أيضا إن تأثير العقوبات المفروضة على روسيا لم يكن فعالا مثل الدعم العسكري لكييف، وإن مجموعة السبع تريد "إزالة المخاطر" من العلاقات مع الصين، بدلا من الانفصال عنها.

وأدلى هنت بهذه التصريحات للصحفيين قبل أن يجتمع مع وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين على هامش اجتماع لوزراء مالية مجموعة السبع في اليابان.

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