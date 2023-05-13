«الطاقة الذرية» بصدد عرض خطة على مجلس الأمن لحماية زابوريجيا

المصدر: وام

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أكد أربعة دبلوماسيين أن رافائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم طرح صفقة أمام مجلس الأمن الدولي هذا الشهر لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا بهدف حماية محطة زابوريجيا للطاقة النووية، مما يوحي بقرب التوصل لاتفاق.

ويحاول جروسي منذ شهور التوصل لحل لتقليص احتمالات وقوع كارثة نووية قد تنجم عن قصف زابوريجيا وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

ومع استعداد أوكرانيا لهجوم مضاد في المنطقة، هناك احتمال أن يحتدم القتال بالقرب من المحطة ومفاعلاتها الستة.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بتنفيذ عمليات قصف أدت إلى قطع متكرر لخطوط الكهرباء الضرورية لتبريد المفاعلات ومنع حدوث انصهار نووي.

وقال أحد الدبلوماسيين إن "الأمر مبشر فيما يبدو". وقال الآخرون إن أوكرانيا التي عارضت الخطة لفترة طويلة تؤيدها الآن لكن موقف روسيا أقل وضوحا.

وأضاف الدبلوماسي أن "الخطة (عرض الصفقة على مجلس الأمن) ستتم هذا الشهر، لكن الموعد المحدد لم يتقرر بعد".

وأشار إلى أن جروسي يتواصل مع سويسرا، التي تتولى الرئاسة الشهرية لمجلس الأمن، بشأن الموعد.

وقال الدبلوماسيون إن جروسي سيضع ما يعرف باسم "مبادئ" حماية المحطة التي ستلقى حينذاك دعم روسيا وأوكرانيا. وبعضها معروف منذ فترة طويلة، مثل عدم إطلاق النار على المحطة أو منها.

ودأب جروسي على التحذير من مغبة وقوع حادث خطير في المحطة وضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحمايتها.

وردا على طلب للتعليق، قالت الوكالة إن جروسي "ما زال منهمكا في مفاوضات مكثفة مع جميع الأطراف المعنية لتوفير حماية لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية".

وتغيرت خطته بمرور الوقت حيث تم معارضة أجزاء من جانب أو آخر. وكان من المفترض في الأصل أن تقام "منطقة حماية" داخل دائرة بنصف قطر محدد حول المنشأة لكن تم التخلي عن هذه الفكرة منذ فترة طويلة.

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