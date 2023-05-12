روسيا تعلن انسحاب بعض قواتها شمالي باخموت

المصدر: رويترز

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أعلنت موسكو، اليوم، أن قواتها تراجعت للوراء شمالي مدينة باخموت بعد هجوم أوكراني جديد.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إن أوكرانيا شنَّت هجوماً شمالي باخموت بأكثر من ألف جندي وما يصل إلى 40 دبابة.

وأضاف كوناشينكوف أن الروس صدُّوا 26 هجوماً، لكن القوات في إحدى المناطق تراجعت لإعادة تجميع صفوفها في مواقع أكثر ملاءمة بالقرب من خزان بيرخيفكا شمال غربي باخموت.

وتشهد الحرب الدائرة منذ 15 شهراً نقطة تحول، بعد ستة أشهر أبقت خلالها كييف قواتها في مركز دفاعي، بينما شنَّت روسيا حملة في الشتاء.

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