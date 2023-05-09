مقتل 21 شخصاً بسبب حرائق الغابات في روسيا

المصدر: د ب أ

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لقي 21 شخصا على الأقل حتفهم بسبب حرائق الغابات في روسيا، حسبما أفادت تقارير إعلامية.

ودمرت الحرائق أكثر من 40 منزلا في منطقة كورجان في سيبيريا، كما تم إخلاء العديد من القرى. وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، نقلا عن أحد العاملين في المجال الصحي قوله إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 14 شخصا آخرين.

وأضاف أن "حصيلة القتلى يمكن أن ترتفع".

وفي منطقة تيومين، في سيبيريا أيضا، لقي رجل حتفه أمس الاثنين وهو يحاول التصدي لحريق يقترب. وتشير أرقام رسمية إلى أن النيران تسببت في تدمير ما لا يقل عن 20 منزلا، وفقا لوكالة "ريا نوفوستي"

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