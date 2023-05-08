إجلاء 530 شخصاً في إيطاليا بسبب حريق

المصدر: د ب أ

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أعلنت إدارة الإطفاء في إيطاليا أن حريقاً كبيراً اندلع في مصنع للتقطير بمدينة فينزا في إقليم إيميليا رومانيا.

وأوضحت الإدارة أن 60 من رجال الطوارئ يكافحون الحريق منذ ظهر اليوم، مشيرةً إلى أن 15 منشأة تضررت من جراء الحريق.

ولم ترد أنباء عن حدوث إصابات، وأخلى رجال الإطفاء المنطقة المحيطة في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد كإجراء احترازي.

وطالب المسؤولون 530 شخصاً بمغادرة المنطقة المحيطة. ولم يتضح بعد سبب اندلاع الحريق.

وتعد عملية مكافحة الحريق عملية معقدة بسبب الكحول شديد الاشتعال، الذي جعل عمل خدمات الطوارئ يقتصر على حماية المنشآت غير المتضررة والمباني القريبة.

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